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Amasya Başsavcısı Fatih Kocaman, Anadolu Ajansı'nın Oylamasında Yer Aldı

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:57
Amasya Başsavcısı Fatih Kocaman, Anadolu Ajansı'nın Oylamasında Yer Aldı

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğrafçılığın ve anıların önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Kocaman, katılımıyla birlikte Anadolu Ajansı'nın başarılı fotoğrafçılarına destek verme amacı taşıyan bu oylamanın önemini vurguladı. 'Yılın Kareleri' oylaması, her yıl birçok önemli fotoğrafı bir araya getirerek halkın beğenisine sunuyor.

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

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