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Amasya'da 3 Aracın Karıştığı Kazada 11 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 13:00
Amasya'da 3 Aracın Karıştığı Kazada 11 Kişi Yaralandı

Amasya'da Trafik Kazası: 11 Yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 2 otomobil ile bir servis minibüsü arasında meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Olay, Geçit Cami mevkisi'nde gerçekleşti.

Kazaya karışan araçlar, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 05 AEA 065 ve 05 BA 668 plakalı otomobiller ile 55 HU 054 plakalı diyaliz hastalarını taşıyan servis minibüsüdür. Çarpışma sonucu 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 otomobil ile servis minibüsünün karıştığı kazada 11 kişi...

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 otomobil ile servis minibüsünün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 otomobil ile servis minibüsünün karıştığı kazada 11 kişi...

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 otomobil ile servis minibüsünün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

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