Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Fener Alayı Coşkusu

Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen fener alayı, İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Selim Meydanı'na kadar sürdü; konserle sonlandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:52
İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Selim Meydanı'na coşkulu yürüyüş

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Amasya'da düzenlenen fener alayı, kent merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Amasya Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüş, İstasyon Köprüsü'nden başladı ve katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

Vatandaşlar, alkışlar ve coşkulu sloganlarla Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü; kortej boyunca bayrak ve meşale görüntüleri dikkat çekti.

Yürüyüşün sonunda sahneye çıkan Amasya Belediyesi Konservatuvarı kahramanlık türküleri konseri, programa damgasını vurdu ve kutlamalar müzik eşliğinde sona erdi.

Amasya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü yapıldı.

