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Amasya'da 40 Yıllık Ata Tohumlarıyla Kenevir Hasadı Başladı

Gümüşhacıköy'de ata tohumlarıyla yetiştirilen kenevirin hasadı yapıldı. Yerel kooperatif, tarıma yeni bir soluk kazandırıyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:15
Amasya'da 40 Yıllık Ata Tohumlarıyla Kenevir Hasadı Başladı

Amasya'da Kenevir Hasadı Başladı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi önderliğinde önemli bir kenevir hasat programı gerçekleşti.

Kenevir Üretiminde Önemli Adım

Kooperatifin Başkanı Ümit Yetişir, gazetecilere verdiği bilgilerde, ilçede kenevir üretiminin önemine vurgu yaptı. Yetişir, "Bu yıl 55 dekarlık alanda gerçekleştireceğimiz hasadı 3-4 günde tamamlamayı planlıyoruz. Kullanılan tohum, ilçemize özgü ve 40 yıl önce saklanmış bir ata tohumudur. Bu tohumun lifleri daha yumuşak ve kaliteli, bu nedenle tercih ediyoruz" dedi.

Kenevirin Tarihçesi ve Önemi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, Gümüşhacıköy'ün kenevir tohumu üretiminde köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Aytaç, "1980'li yıllarda birçok bölgede kenevir üretimi yapılıyordu. İzmir, Kastamonu, Samsun gibi illerin çiftçileri, kaliteli tohum için Gümüşhacıköy'e geliyorlardı. İlçenin iklim ve toprak koşulları, kenevir tohumu üretimine son derece elverişli" şeklinde konuştu.

Hasat Programında Yerel Katılım

Hasat programı, Gümüşhacıköy Belediye Başkan Vekili Evren Aksoy, Tarım ve Orman İl Müdürü Gürol Çetin, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Celal Eker, sanayi ve ticaret odası başkanları ile yerel çiftçiler katıldı. Sy: Bu tür etkinlikler, tarımsal üretime ve yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi tarafından...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi tarafından kenevir hasat programı düzenlendi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi tarafından...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi tarafından kenevir hasat programı düzenlendi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi tarafından...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi tarafından kenevir hasat programı düzenlendi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi tarafından...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi tarafından kenevir hasat programı düzenlendi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi tarafından...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi tarafından kenevir hasat programı düzenlendi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi tarafından...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi tarafından kenevir hasat programı düzenlendi.

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