Amasya'da Avrupa Hareketlilik Haftası 'Sessiz Yürüyüş' ile Başladı

Amasya'da Avrupa Hareketlilik Haftası, 16-22 Eylül etkinlikleri kapsamında 'sessiz yürüyüş' ile başladı; Başkan Sevindi ve AB heyeti katıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:33
Amasya Belediyesi, 16-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında "sessiz yürüyüş" organize etti. Yürüyüş Yavuz Selim Meydanı'ndan başladı ve sessiz şekilde devam etti.

Katılımcılar

Yürüyüşe Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski, AB Delegasyonu Ulaşım Sektörü Temsilcisi Göktuğ Kara ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Amasya Belediyesi önünde son buldu.

Sevindi'nin mesajı

Yürüyüşün ardından konuşan Başkan Sevindi, Avrupa Parlamentosundan misafirleriyle birlikte bugün işe yaya olarak gittiklerini belirtti ve şunları söyledi: "Şehrimizde daha sağlıklı bir yaşam, daha ulaşılabilir bir ulaşım ve daha nezih bir ortam oluşturmak için elimizden gelen gayreti Amasya Belediyesi olarak gösteriyoruz. Tüm hemşehrilerimizin de bu haftada yapacağımız etkinliklere katılmasını ve şehrimizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için gayret göstermelerini temenni ediyoruz. Ne mutlu Amasyalı olana."

AB temsilcisinden destek

Maria Luisa Wyganowski ise etkinliği desteklediklerini belirterek, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nı desteklemek için buradayız. Bu bizim 2001 yılında başladığımız önemli bir etkinlik. Ancak Türkiye'de 2018 yılında yapılmaya başlandı. Sporu desteklemek için güzel şehir Amasya'dayız. Şunu bilmeliyiz ki her vatandaşın yapabileceği kendisi için faydalı bir spor var. Okula giden çocuklar, daha yaşlı insanlar, hareketle ilgili sıkıntısı olanlar ve çalışanlar için." ifadelerini kullandı.

Amasya Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “sessiz yürüyüş” düzenledi.

