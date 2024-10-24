Amasya'da Cennet Hurması Hasadı Başladı

Amasya'da Cennet Hurması Hasadı Başlıyor

Amasya'da, halk arasında "Trabzon hurması" olarak da bilinen cennet hurmasının hasadı, üreticiler tarafından yaklaşık bir ay sürecek şekilde başlatıldı.

Çiğdemlik Köyünde Hasat Şenliği

Çiğdemlik köyünde gerçekleştirilen hasat şenliğinde, Amasya Valisi Önder Bakan, sezonun ilk hasadını gerçekleştirdi.

Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın tarım ve hayvancılık alanında bölgenin önde gelen merkezlerinden biri olma yolunda önemli adımlar attığını ifade etti.

Amasya’nın Tarımsal Potansiyeli

Vali Bakan, Amasya'nın meyve ve meyvecilik açısından zengin bir bölge olduğunu vurgulayarak, "Toprağı ve iklimi, meyve tarımı için oldukça elverişli. Cennet hurması da bu topraklarda yetişmek için gereken tüm koşullara sahiptir," şeklinde konuştu.

Bakan ayrıca, "Cennet hurmasının sağlık üzerindeki faydaları yapılan tıbbi araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendirirken, kalp-damar ve sindirim sistemi hastalıklarına karşı da yarar sağlamaktadır. Taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutulmuş şekilde de değerlendirilmektedir," dedi.

Rekolte ve Gelecek Vizyonu

Bu meyvenin özellikle kurutulabilir cinslerinin fidanlarının, geçmiş yıllarda Valiliğin koordinesinde üreticilere dağıtıldığını belirten Bakan, böylece üretim alanlarının genişlemesinin hedeflendiğini bildirdi.

Amasya genelinde 957 dekar alanda cennet hurması üretimi yapılmakta olup, bu yıl 1.800 tondan fazla rekolte beklenmektedir. Bakan, Amasya'nın sahip olduğu tarımsal potansiyeli etkin bir şekilde değerlendirmeli ve cennet hurmasını daha geniş alanlara yaymalıyız. " şeklinde belirtti.

Amasya'da "Trabzon hurması" olarak da bilinen cennet hurmasının üreticileri yaklaşık bir ay sürecek hasat dönemine başladı.

Amasya'da "Trabzon hurması" olarak da bilinen cennet hurmasının üreticileri yaklaşık bir ay sürecek hasat dönemine başladı.