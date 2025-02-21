Amasya'da Çıkan Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen yangında 30 yaşındaki Melisa Bayram yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:14
Amasya'da Çıkan Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Amasya'da Trajik Yangın Olayı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Sofular Mahallesi Mehmet Feyzi Bey Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi. Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Olayla İlgili Gelişmeler

Yangın ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak, evde 30 yaşındaki Melisa Bayram'ın cesedi bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında Bayram'ın cesedi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın sonucunda evin tamamının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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