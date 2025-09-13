Amasya'da devrilen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya Gümüşhacıköy'de 05 DU 558 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu yolcu Recep T. (80) öldü, sürücü Aynur T. (70) yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:48
Kaza Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunda meydana geldi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen bir otomobil sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolu Korkut köyü yakınlarında, Aynur T. (70) idaresindeki 05 DU 558 plakalı otomobilin kontrolden çıkarıp devrilmesiyle meydana geldi.

Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Recep T. (80) hayatını kaybetti; sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

