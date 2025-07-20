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Amasya'da Devrilen Otomobildeki 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 17:26
Amasya'da Devrilen Otomobildeki 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

Amasya'da Feci Kaza: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Murat O. yönetimindeki 34 LB 4066 plakalı otomobil, Sekü kavşağında bir trafik levhasına çarparak devrildi.

Kaza ve Müdahale

Olayın ardından ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda araçta bulunan 5 yaşındaki Azra O. hayatını kaybederken, sürücü Murat O. ile diğer yolcular Aysun, İlayda ve Dilara O. yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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