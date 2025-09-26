Amasya'da Ferhat Tüneli'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı, Kaza Kamerada

Amasya Ferhat Tüneli'nde servis minibüsünün arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:13
Amasya'da Ferhat Tüneli'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı, Kaza Kamerada

Amasya'da Ferhat Tüneli'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı, Kaza Kamerada

Olay ve müdahale

Ferhat Tüneli'nde, Y.D. idaresindeki 05 S 0044 plakalı servis minibüsü, H.Ç. yönetimindeki 05 AAV 176 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı; yapılan bilgilendirmeye göre sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kaydı

Kaza anı tünelin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler olayın seyrini ortaya koydu.

