Amasya'da Filistin'e Destek: Hayır Çarşısı Sultan II. Bayezid'de Açıldı

Amasya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi, geliri Filistin'e bağışlanmak üzere Sultan II. Bayezid Camisi bahçesinde hayır çarşısı açtı. Kermes gün boyu açık.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 15:31
Amasya Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi tarafından, geliri Filistin'e bağışlanmak üzere hayır çarşısı açıldı.

Etkinlik Sultan II. Bayezid Camisi bahçesinde düzenlendi ve vatandaşlar çarşıya yoğun ilgi gösterdi.

İl Müftü Yardımcısı Metin Şener, Filistin halkının daima yanında olduklarını söyledi. Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığına dikkati çeken Şener, "Filistin yararına, Filistin'deki kardeşlerimize en güzel desteği bu şekilde yaptık. Halkımızı kermesimize davet ediyoruz."

Kermese katılan 66 yaşındaki Fatma Kürkçü ise hayır için ellerinden geleni yapmak istediklerini dile getirerek, "Hem devletim için hem de milletim için canımı vermeye hazırım. Allah İsrail'i kahru perişan etsin, yerle yeksan etsin." dedi.

Çarşıda giyim ürünleri ve yiyecekler satışa sunuluyor; etkinlik gün boyu açık olacak.

