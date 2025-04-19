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Amasya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Amasya'da İsrail'in saldırılarını protesto etmek için 'Siyonizm'e karşı öfke yürüyüşü' düzenlendi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 00:21
Amasya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Amasya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Amasya'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş, Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) öncülüğünde gerçekleştirildi.

Yürüyüş Detayları

Etkinlik, akşam namazının ardından Hz. Ömer Camisi önünde toplanan vatandaşlarla başladı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, Amasya Üniversitesi önüne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca katılımcılar, tekbir getirerek ve İsrail aleyhine sloganlar atarak protesto gösterisini sürdürdü.

Memur-Sen Amasya Şube Başkanı'nın Açıklamaları

Topluluk adına konuşma yapan Memur-Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, Filistin’de devam eden soykırıma dikkati çekti. Gazze’nin, tüm insanlığın ortak yarası olduğunu vurgulayan Camcı, şu şekilde konuştu:

"Gazze’de birbirinden vahşi manzaralar adeta sel gibi akmaya devam ediyor. Her biri günlerce, aylarca gündem olmayı hak eden canavarlıklar dizisi ve barbarlıklarla yüz yüzeyiz adeta. Tüm bu yaşananlara, görüntülere şahit olup da yüreğimizin burkulmaması, vicdanımızın titrememesi mümkün değil. 2 yılı doldurmaya giden bir katliamdan söz ediyoruz. 600 gündür insanlar bombalanıyor, tehcir ediliyor, aç ve susuz bırakılıyor. 50 bin insan katledildi ama hayatta kalabilenler çok büyük sıkıntılarla, acılarla, zorluklarla yüz yüze olduğu için çok dehşet bir tablo var karşımızda."

Etkinlik Sonu

Program, dua edilmesiyle sona erdi.

Amasya'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizm'e karşı...

Amasya'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizm'e karşı öfke yürüyüşü" yapıldı.

Amasya'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizm'e karşı...

Amasya'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizm'e karşı öfke yürüyüşü" yapıldı.

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