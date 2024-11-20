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Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde göçmen kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:12
Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklama

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Olay, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmenin hafif ticari araçta arı kovanlarının arasında yakalanmasıyla ortaya çıktı.

Gözaltına Alınan Zanlılar Tutuklandı

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 08 EB 354 plakalı aracın sürücüsü Telat Y. ve araçta bulunan Gökhan O.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlik tarafından cezaevine gönderildi.

Düzensiz göçmenler, emniyetin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Vali Bakan'dan Açıklama

Amasya Valisi Önder Bakan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arı kovanının içinde de olsa düzensiz göç ile mücadeleye devam edeceğiz. Merzifon bölge trafik ekibini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Olay, Ağrı'dan Sakarya'ya giden aracın kasasında bulunan arı kovanlarının arasındaki düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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