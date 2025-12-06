Amasya'da Harşena Dağı ve Yalıboyu Evleri'ne Yeni Işıklandırma: En Güzelini Yapacağız

Amasya'da Harşena Dağı ve Yalıboyu Evleri'ne yeni ışıklandırma sistemi

Amasya'daki dünya mirası Harşena Dağı ile Yeşilırmak kıyısında sıralanan Yalıboyu Evlerinin aydınlatma sistemi tamamen yenilenecek. Projeye ilişkin bilgilendirmede bulunan yetkililer, çalışmanın kentin turizm değerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Proje tanıtımı ve gerekçe

Projeyle ilgili tanıtım toplantısı Büyük Amasya Otelinde yapıldı. Toplantıda konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, mevcut aydınlatma sisteminin 13 yıldır kullanımda olduğunu ve eskimesiyle güvenlik sorunları oluşturduğunu belirtti. Vali Bakan, Yalıboyu Evleri'nin ahşap yapısı nedeniyle yangına karşı korunması amacıyla teknolojinin yenilenmesi gerektiğini söyledi ve projenin Amasya turizmine değer katacağını ifade ederek 'En güzelini yapacağız' dedi.

Kapsam ve hedefler

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, projenin 29 bin metrekare alanı kapsadığını ve dünyada gerçekleştirilen en büyük aydınlatma projeleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Acar, Harşena Dağı üzerinde bulunan Kral Kaya Mezarları, Kızlar Sarayı, Amasya Kalesi, sur duvarları ve bunların üzerindeki tarihi Yalıboyu Evleri ile Yeşilırmak üzerindeki tarihi köprülerin gece karanlığında da görülebilir hale getirileceğini söyledi.

UNESCO süreci ve kentsel dönüşüm

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ise Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları'nın 2015'ten bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunduğunu, daimi listeye alınması için girişimlerin sürdüğünü belirtti. İpek ayrıca Tarihi Hatuniye Mahallesi'nde bulunan boş ve metruk binaların kamulaştırılmasının öngörüldüğünü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçe imkanları çerçevesinde teknik ekiplerini göndermeye başladığını ve bu yerlerin kamulaştırılarak düzenleneceğini ifade etti.

Yetkililer, projenin hem güvenliği artırmayı hem de Amasya'nın tarihî ve turistik değerini gece de görünür kılmayı amaçladığını belirterek çalışmanın en kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı.

