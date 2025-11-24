Amasya'da İki Katlı Evde Yangın: Yaşlı Kadın Gözyaşlarıyla İzledi

Şeyhcui Mahallesi'nde sobalı evde yangın

Edinilen bilgiye göre, Şeyhcui Mahallesi'nde Kayış ailesine ait iki katlı sobalı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler diğer odalara ve çatı kısmına sıçramadan söndürüldü.

Canını zor kurtardığı yangını ağlayarak izleyen Yüksel Kayış'ı komşuları teselli etmeye çalıştı. Mahalle sakinleri de alevleri endişeli bakışlarla takip etti.

Yangında evde büyük hasar oluşurken, polis yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

