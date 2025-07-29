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Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşıdı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 13:28
Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, E.U. yönetimindeki 05 HK 850 plakalı otomobilin, S.Ü. tarafından kullanılan yabancı plakalı otomobille Sepetli mevkisinde çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar arasında sürücüler ve araçlardan birinde bulunan D.C. yer alıyor.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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