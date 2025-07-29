Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, E.U. yönetimindeki 05 HK 850 plakalı otomobilin, S.Ü. tarafından kullanılan yabancı plakalı otomobille Sepetli mevkisinde çarpışması sonucu gerçekleşti.
Kaza sonrası ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar arasında sürücüler ve araçlardan birinde bulunan D.C. yer alıyor.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.