Amasya'da İlginç Görüntü: Tilkileri Elleriyle Besleyen Ömer Sarı

Büyük Kızılca köyünde yaşayan Ömer Sarı, bahçesine gelen iki tilkiyi elleriyle besliyor ve anları cep telefonuyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:45
Büyük Kızılca köyünde yaşayan Ömer Sarı, evinin bahçesine gelen iki tilkiyi elleriyle besliyor.

Tilkilerle kurduğu güven bağının ardından Sarı'nın verdiği yiyeceklere alışan hayvanlar, artık bahçesine sık sık gelmeye başladı.

Sarı, sevimli misafirlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde tilkilerin yiyecek verildiğinde kaçmadığı ve sahibine alıştığı gözleniyor.

Ömer Sarı, tilkilerin kendisine alıştığını, yiyecek verince kaçmadıklarını belirtti.

