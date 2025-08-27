Amasya'da İlginç Görüntü: Tilkileri Elleriyle Besleyen Ömer Sarı

Amasya'da Tilki Besleyen Vatandaşın Anları
Bahçeye Gelen Sevimli Misafirler Ellerle Besleniyor
Büyük Kızılca köyünde yaşayan Ömer Sarı, evinin bahçesine gelen iki tilkiyi elleriyle besliyor.
Tilkilerle kurduğu güven bağının ardından Sarı'nın verdiği yiyeceklere alışan hayvanlar, artık bahçesine sık sık gelmeye başladı.
Sarı, sevimli misafirlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde tilkilerin yiyecek verildiğinde kaçmadığı ve sahibine alıştığı gözleniyor.
Ömer Sarı, tilkilerin kendisine alıştığını, yiyecek verince kaçmadıklarını belirtti.