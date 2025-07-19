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Amasya'da İşaret Dili Eğitimi: Kamyon Arkası Yazılarıyla Eğlenceli Öğrenme

Amasya'daki halk eğitimi merkezinde işaret dili, kamyon arkası yazılarıyla eğlenceli bir şekilde öğretiliyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 11:40
Amasya'da İşaret Dili Eğitimi: Kamyon Arkası Yazılarıyla Eğlenceli Öğrenme

Amasya'da İşaret Dili Eğitimi

Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'nde, 25 kursiyer işaret dilini öğrenmek üzere bir araya geldi. Usta öğretici Ömer Çaycı, dersleri daha eğlenceli hale getirmek için kamyon arkası yazılarından faydalanıyor.

Kursun Eğlenceli Yaklaşımı

Ömer Çaycı, kursiyerlerin işaret dilini daha kolay öğrenmelerini sağlamak amacıyla; "Babam sağ olsun", "Baba yorgun", "Miras değil alın teri" gibi eğlenceli sözleri kullanıyor. Bu yolla, öğrencilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Motivasyon Artışı

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Taşova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlere kamyon arkası yazılarla işaret dilini öğretmenin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını belirtti.

Kursiyerlerin Görüşleri

Kursiyer Vahdettin Akgün, işitme engellilerle iletişim kurmanın inceliklerini öğrenmenin kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, "Eğitim çok keyifli. Günlük hayatın içinde gördüğümüz şeyleri öğreniyoruz" dedi.

Ayrıca, Defne Nur Tiryaki de işaret dilini kamyon arkası yazılarla öğrenmenin derslerin daha keyifli ve akılda kalıcı hale geldiğini vurguladı.

Kurs Süresi

Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'ndeki işaret dili kursu toplam 120 saat sürecek.

Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursta 25 kursiyer, işaret dilini...

Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursta 25 kursiyer, işaret dilini öğreniyor. Usta öğretici Ömer Çaycı (ayakta solda), derslerini daha eğlenceli hale getirmek için kamyon arkası yazılarından yararlanıyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Taşova (ayakta sağda), açıklama yaptı.

Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursta 25 kursiyer, işaret dilini...

Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursta 25 kursiyer, işaret dilini öğreniyor. Usta öğretici Ömer Çaycı (ayakta solda), derslerini daha eğlenceli hale getirmek için kamyon arkası yazılarından yararlanıyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Taşova (ayakta sağda), açıklama yaptı.

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