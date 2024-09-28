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Amasya'da İtfaiye Ekipleri Bacaya Sıkışan Kediyi Kurtardı

Amasya'da bir dükkanın bacasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:26
Amasya'da İtfaiye Ekipleri Bacaya Sıkışan Kediyi Kurtardı

Amasya'da Bacaya Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Amasya'nın Bahçeleriçi Mahallesi'nde, bir dükkanın bacasına sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu kurtarıldı. Olay, mahalledeki vatandaşların kedinin sesini duymasıyla ortaya çıktı.

Vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede çağrıya yanıt vererek olay yerine gitti.

İtfaiye ekipleri, kedinin bulunduğu yeri tespit ettikten sonra, kurtarma operasyonuna başladı. Başarılı bir kurtarma sonrasında kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kurtarılan kedi, daha sonra güvenli bir şekilde doğaya salıverildi.

Bu olay, hayvanlara karşı gösterilen duyarlılığın önemli bir örneği olarak dikkat çekti.

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