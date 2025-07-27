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Amasya'da Kereste Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 13:28
Amasya'da Kereste Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Amasya'nın Merzifon İlçesinde Yangın

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir kereste deposunda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olay, Akif Gülle Bulvarı'nda bulunan deponun alev alev yanmaya başlamasıyla ortaya çıktı.

Yangına Müdahale Ediliyor

Depodan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale etmekte ve yangını kontrol altına almaya çalışmaktadır.

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte soğutma çalışmalarına başlanması bekleniyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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