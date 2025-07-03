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Amasya'da Kuru Soğan Hasadı Başladı!

Amasya'da kuru soğan hasadında 471 bin ton üretim bekleniyor. Vali Önder Bakan, üretim ve tarıma destek vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 16:37
Amasya'da Kuru Soğan Hasadı Başladı!

Amasya'da Kuru Soğan Hasadı Başladı!

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da hasat dönemi coşkuyla başladı. Ülke genelindeki kuru soğan üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Amasya, Ankara'dan sonra en büyük üretici konumunda bulunuyor.

Hasat sezonunun başlangıcı dolayısıyla düzenlenen törende, Vali Önder Bakan önemli açıklamalarda bulundu. Oluz köyünde gerçekleştirilen programda, bu yıl Amasya'da 90 bin dekar alanda 471 bin 215 ton kuru soğan üretimi bekleniyor dedi.

Bakan, soğan hasadı için mevsimlik tarım işçilerinin yoğun çalıştığını belirterek, Amasya'nın tarım alanlarının yüzde 45'inin kapalı devre sulama sistemleri ile desteklendiğini ifade etti. Çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan, "Ülke olarak üretmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Biz de bu üretim aksının önemli noktalarından biriyiz." şeklinde konuştu.

Ülke üretiminin yaklaşık yüzde 15'ine katkı sağlayan Amasya'nın özel bir konumu olduğunu belirten Bakan, çalışanlara emekleri için teşekkür etti.

Ayrıca, soğan üreticisi Celalettin Çelik, Amasya'da yetiştirilen soğanın depolama dayanıklılığı ve kalitesinin tercih edilmesinde etkili olduğunu dile getirdi. "Aile olarak soğanda ve patateste 6-7 bin dekar üretimimiz var. Soğan üretimimiz yılın şartlarına göre 35 ila 50 bin ton arasında değişiyor. Patates üretimimiz de 30 bin ila 35 bin ton dolaylarında." dedi.

Programa ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ve diğer kurum müdürleri ile üreticiler katıldı.

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da hasat dönemi başladı.

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da hasat dönemi başladı.

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da hasat dönemi başladı.

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da hasat dönemi başladı.

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