Amasya'da Manda Yetiştiriciliği: Veysel ve Azize Özkan Çifti’nin Başarı Hikayesi

Amasya'da Manda Yetiştiriciliği Başlıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde ikamet eden Veysel (41) ve Azize Özkan (39) çifti, İstanbul'daki yaşamlarını geride bırakarak, köylerinde manda yetiştiriciliğine başladı. İki yıl önce köylerine dönen çift, manda yetiştiriciliği alanında önemli bir başarıya imza atma yolunda ilerliyor.

Köye Dönüş ve İlk Adımlar

İstanbul'daki işinden istifa eden Veysel Özkan, 3 yıl önce köyüne döndü ve Manda Yetiştiriciliği Birliği'nden aldığı teşvikle birlikte, 14 olan manda sayısını kısa sürede 41'e çıkardı. Veysel Özkan, "Devletimizin verdiği teşviklerle bu sayıyı artıracağız. Hedefimiz 150 civarında manda sayısına ulaşmak." diyor.

Yerli Üretim ve Doğal Yaşam

Dedesi ve babasının da manda yetiştiriciliği yaptığını belirten Özkan, mandalardan elde ettikleri süt ile peynir, tereyağı ve yoğurt ürettiklerini ifade ediyor. "Manda sütüne talep oldukça fazla," diyen Özkan, bu alandaki potansiyeli vurguluyor.

Doğaya Dönüş Tavsiyesi

Veysel Özkan, köyde doğal bir yaşam sürmenin insan ömrünü uzatacağını belirterek, "İmkanı olanların köylerine dönmelerini tavsiye ediyorum. Burada güneşin doğuşunu ve batışını görebilirler." diyor. Ayrıca, devletin vereceği desteklerle daha hızlı bir gelişim süreci yaşanacağının altını çiziyor.

Azize Özkan'ın Duyguları

İstanbul'da doğup büyüyen Azize Özkan ise köye yerleşme konusunda başlangıçta isteksiz olduğunu belirtiyor. Ancak eşi Veysel’in ısrarları sonucu köye yerleşmiş. "Mandacılık yapmaya başladıktan sonra hayvanlara karşı büyük bir sevgi beslediğimi anladım. Artık onlardan kopamıyorum," ifadeleriyle, mandaların hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu vurguluyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Veysel ile 39 yaşındaki eşi Azize Özkan, İstanbul'daki yaşamlarını bırakarak döndükleri köylerinde manda yetiştiriciliği yapıyor. Veysel Özkan, açıklama yaptı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Veysel ile 39 yaşındaki eşi Azize Özkan, İstanbul'daki yaşamlarını bırakarak döndükleri köylerinde manda yetiştiriciliği yapıyor. Veysel Özkan, açıklama yaptı.