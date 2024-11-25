Amasya'da 'Mor Mendil ve Ayakkabılı' Protesto ile Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

Amasya'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Protesto Düzenlendi

Amasya'da kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla, İl Kadın Platformu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir eylem gerçekleştirildi. Protesto, 'Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' sloganıyla Yavuz Selim Meydanı'nda toplandı.

Mor Mendil ve Ayakkabılarla Mesaj Verildi

Etkinlikte, kadınlar Hükümet Köprüsü korkuluklarına mor mendil bağlayarak, hayatını kaybeden kadın ve çocukların isimlerini okuyup, anılarına saygı duruşunda bulunmak amacıyla ayakkabı bıraktı.

Şiddetle Mücadelede Toplumsal Sorumluluk Vurgusu

İl Kadın Platformu adına sahneye çıkan Gülgile Özkan, bu protestonun amaçlarından birinin kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin önemini vurgulamak ve toplumsal farkındalığı artırmak olduğunu belirtti. Özkan, "Şiddetle mücadele sadece bireysel bir olgu değil, toplumsal bir sorumluluktur" dedi.

Özkan, ayrıca yaptığı açıklamada, "Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe son verilmesini istiyoruz. Günümüzde şiddet, fiziksel, cinsel, psikolojik, siber, ısrarlı takip ve ekonomik olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalar göstermektedir ki, ne yazık ki en fazla şiddete uğrayanlar kadınlardır. Biz bu duruma bir son verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Protesto Sakin Bir Şekilde Sonlandı

Protesto, katılımcıların olaysız bir şekilde dağılımı ile sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.