Amasya'da Motosiklet Havada Takla Attı: Sürücü Ayakkabılarını Giydi

Amasya'da Motosiklet Havada Takla Attı: Sürücü Ayakkabısını Giydi

Amasya'da meydana gelen kazada, kavşağa giren otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü havaya fırlayıp takla attı. Olayın ardından ayağa kalkan genç, ilk olarak fırlayan ayakkabısını giymesiyle dikkat çekti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Eren F. yönetimindeki 05 AEH 765 plakalı motosiklet seyir halindeyken, Ferhat tünelinden çıkıp dönüş yapmak isteyen Recai B. idaresindeki 19 UC 816 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli havaya fırlayıp takla attı; kaskı ve ayakkabısı etrafa savruldu.

Kısa sürede ayağa kalkan ve sendeleyen genç sürücünün, kazanın şokuyla yaptığı ilk hareket fırlayan ayakkabılarını giymek oldu. Motosikletini kaldırmak isteyen gencin yardımına çevredekiler koştu.

Sağlık ve Soruşturma

Kazayı ucuz atlattığı belirtilen genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

