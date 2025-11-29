Amasya'da Motosiklet Havada Takla Attı: Sürücü Ayakkabılarını Giydi

Amasya'da kavşağa giren otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada takla attı; ilk işi fırlayan ayakkabısını giymek oldu. Sürücü hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 21:09
Amasya'da Motosiklet Havada Takla Attı: Sürücü Ayakkabılarını Giydi

Amasya'da Motosiklet Havada Takla Attı: Sürücü Ayakkabısını Giydi

Amasya'da meydana gelen kazada, kavşağa giren otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü havaya fırlayıp takla attı. Olayın ardından ayağa kalkan genç, ilk olarak fırlayan ayakkabısını giymesiyle dikkat çekti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Eren F. yönetimindeki 05 AEH 765 plakalı motosiklet seyir halindeyken, Ferhat tünelinden çıkıp dönüş yapmak isteyen Recai B. idaresindeki 19 UC 816 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli havaya fırlayıp takla attı; kaskı ve ayakkabısı etrafa savruldu.

Kısa sürede ayağa kalkan ve sendeleyen genç sürücünün, kazanın şokuyla yaptığı ilk hareket fırlayan ayakkabılarını giymek oldu. Motosikletini kaldırmak isteyen gencin yardımına çevredekiler koştu.

Sağlık ve Soruşturma

Kazayı ucuz atlattığı belirtilen genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

AMASYA’DA KAVŞAĞA GİREN OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAVADA TAKLA ATTI. KAZAYI UCUZ...

AMASYA’DA KAVŞAĞA GİREN OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAVADA TAKLA ATTI. KAZAYI UCUZ ATLATAN MOTOSİKLETİNİN HIZLA AYAĞA KALKTIKTAN SONRA İLK YAPTIĞI ŞEY İSE FIRLAYAN AYAKKABISINI GİYMEK OLDU.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, EREN F. YÖNETİMİNDEKİ 05 AEH 765 PLAKALI MOTOSİKLETLE SEYİR HALİNDEYKEN...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kuzenini Öldüren Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
2
Elazığ'da Motosiklet Pikaba Çarptı: Yakıt Deposu Delindi, Yol Kapandı
3
Amasya'da Motosiklet Havada Takla Attı: Sürücü Ayakkabılarını Giydi
4
Cizre'de 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu 'Ahlak' temasıyla sona erdi
5
İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı
6
Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
7
Filistin'den E1 Projesi'ne Acil Müdahale Çağrısı: İsrail Onayına Sert Tepki

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?