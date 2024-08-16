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Amasya'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı

Amasya Hacılar Meydanı'nda bir motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. İki sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:24
Amasya'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı

Amasya'da Kazaya Karışan Motosiklet ve Bisiklet

Amasya'nın Hacılar Meydanı Mahallesi'nde olumsuz bir kaza meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, Oğuz Y. (17) idaresindeki 05 ACP 238 plakalı motosiklet, Fatih C. (47) tarafından kullanılan bisikletle çarpıştı.

Paniğe Neden Olan Kaza

Kaza anında, motosiklet ve bisiklet sürücüleri yere savruldu. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. Durum fark edildikten sonra, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Yaralı sürücüler, olay yerine gelen ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik kameraları: Kaza anı ve sonrasında yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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