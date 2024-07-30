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Amasya'da Otobüs Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Amasya'da bir yolcu otobüsü, yaya geçidinden geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadına çarparak ölümüne yol açtı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:15
Amasya'da Otobüs Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Amasya'da Feci Kaza

Amasya'da meydana gelen bir trafik kazasında yolcu otobüsü, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Yadigar Öksüz'e çarptı.

Kaza Detayları

Ümit Kaya yönetimindeki Mavi Tur firmasına ait 34 CHH 130 plakalı otobüs, Alparslan Türkeş Caddesi'nde yaya geçidinde bekleyen Öksüz'e çarparak ağır yarasına neden oldu.

Hastaneye Kaldırıldı ama..

Olay sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öksüz, durumunun ciddiyetinin fark edilmesi üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Tutuklandı

Kaza ile ilgili olarak otobüs şoförü Ümit Kaya gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu trajik kaza, yaya güvenliği konusunda bir kez daha dikkat çekti.

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