Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Amasya'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın Detayları

İsmail B. (30) yönetimindeki 16 AKM 670 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Mahmatlar köyünde şarampole devrildi.

Kaza üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve 1 yaşındaki bebeği hafif yaralanırken, eşi Ebrar Melike B. (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.