Amasya'da Seyir Halindeyken Panelvan Alev Alev Yandı

Amasya'da Yangın Faciası: Panelvan Kül Oldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Yolaçan köyü yakınlarında sürücüsü C.K. olan 55 AMB 109 plakalı tıbbi ilaç yüklü panelvanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklanan yangın, seyir halindeki araçta aniden patlak verdi.

Durumu hemen fark eden sürücü, panelvanı güvenli bir şekilde yol kenarına çekmeyi başardı. Yangının büyümesini engellemek için hemen itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak, yangın nedeniyle panelvan tamamen kullanılamaz hale geldi. Panelvan, Tokat'tan alınan ilaçları Amasya'nın Taşova ilçesine taşımak amacıyla yola çıkmıştı.

Bu talihsiz olay, bölgedeki yangın güvenliği konusunda bir kez daha dikkatleri topladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeki tıbbi ilaç yüklü panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeki tıbbi ilaç yüklü panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.