Amasya'da Soğan Deposu Alev Alev Yandı — Büyük Maddi Hasar

Amasya'da Soğan Deposu Alev Alev Yandı
Olayın Detayları
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yıldızköy'de bir firmaya ait soğan deposunda yangın çıktı. Alevler, soğan çuvallarının tutuşmasıyla kısa sürede yayıldı ve çevreyi aydınlattı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak binada büyük çapta maddi hasar oluştu.
Can Kaybı ve Yaralanma
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.
Görgü Tanığının İfadesi
Muammer Gazelci, Amasya–Çorum karayolunda seyir halindeyken alevleri gördüklerini belirterek, "Yangın çok büyüktü. Soğan deposu ve yazıhane olarak kullanılıyormuş. Soğan çuvallarının tutuşması nedeniyle alevler çoktu" dedi.
Soruşturma
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
