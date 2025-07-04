Amasya'da Şok Olay: Eşini Vurup İntihar Etti

Amasya'da Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti

Amasya'nın Beyazıtpaşa Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olay, bölgedeki sakinleri derinden sarstı. Y. Köse (35), cezaevinden sadece 10 gün önce çıkan bir kişi olarak, eşi K. Köse (30) ile evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli bir hale dönüştü. Y. Köse, tartışma sırasında cebinden çıkardığı silahla önce eşini vurdu, ardından da kendi hayatına son verdi.

Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontroller sonucunda, Y. Köse'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi K. Köse ise hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki cansız beden, defin işlemleri için ailelerine teslim edildi. Y. Köse'nin cenazesi merkeze bağlı Oluz köyü'nde, eşi K. Köse'nin cenazesi ise Ziyaret kasabası'nda toprağa verildi.

Amasya'da bir kişi, eşini silahla vurduktan sonra intihar etti. Eşi tarafından öldürülen K. Köse'nin cenazesi Ziyaret kasabasında defnedildi.

Amasya'da bir kişi, eşini silahla vurduktan sonra intihar etti. Eşi tarafından öldürülen K. Köse'nin cenazesi Ziyaret kasabasında defnedildi.