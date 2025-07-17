DOLAR
40,28 0,05%
EURO
46,85 0,27%
ALTIN
4.309,45 0,53%
BITCOIN
4.763.291,96 1,2%

Amasya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 4 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki dört yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 10:31
Amasya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 4 Yaralı

Amasya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde Yaralananların Durumu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kaza, dört yabancı uyruklu kişinin yaralanmasına neden oldu. Hussaın H. yönetimindeki 34 HMJ 477 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolu üzerindeki Çavundur köyü mevkisinde su kanalına düştü.

Kaza Sonrası Hızla Müdahale

Kaza ihbarının ardından bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralılar sürücü Hussaın H. ile beraber araçta bulunan Bera Şeyh M, Yousef Adel Hezame Z. ve İbrahim Deypala Y, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı....

Amasya'nın Merzifon ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kargo Paketinde 6.552 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK Komuta Kademesini Ağırladı
3
Tekirdağ'dan Çanakkale'ye Sıçrayan Yangında Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
4
Gelibolu'daki Orman Yangınında Koyun Kurtarıldı
5
Aerro ve Soner Sarıkabadayı'dan Çarpıcı İşbirliği: 'Bence de Git'
6
Muğla'da Bayram Yoğunluğuna Karşı Trafik Denetimleri Artırıldı
7
Sağlık Bakanı Memişoğlu Yeni Ambulans Yönetmeliğini Duyurdu

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek