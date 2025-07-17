Amasya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 4 Yaralı

Amasya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde Yaralananların Durumu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kaza, dört yabancı uyruklu kişinin yaralanmasına neden oldu. Hussaın H. yönetimindeki 34 HMJ 477 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolu üzerindeki Çavundur köyü mevkisinde su kanalına düştü.

Kaza Sonrası Hızla Müdahale

Kaza ihbarının ardından bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralılar sürücü Hussaın H. ile beraber araçta bulunan Bera Şeyh M, Yousef Adel Hezame Z. ve İbrahim Deypala Y, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.