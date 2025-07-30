DOLAR
40,58 -0,01%
EURO
46,41 1,06%
ALTIN
4.284,71 1,22%
BITCOIN
4.701.290,27 1,17%

Amasya'da Traktör Devrilmesi: Uzman Çavuş Mücahit Demirci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mücahit Demirci'nin cenazesi defnedildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 16:39
Amasya'da Traktör Devrilmesi: Uzman Çavuş Mücahit Demirci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hava Uzman Çavuş Mücahit Demirci'nin cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Demirci, 28 Temmuz'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde 31 Temmuz’da hayatını kaybetmişti. Cenaze için Çarşı Camisi'nde askeri bir tören düzenlendi.

Cenaze namazı, öğle vakti kılınarak ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Törene, Demirci'nin ailesi, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, askeri yetkililer ve birçok vatandaş katıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hava Uzman...

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hava Uzman Çavuş Mücahit Demirci'nin cenazesi toprağa verildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hava Uzman...

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hava Uzman Çavuş Mücahit Demirci'nin cenazesi toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Erbakan Tekirdağ'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı
2
Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı
3
Bitlis'te 83 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi
4
Fas'ın 26. Tahta Çıkış Yılı Kutlaması: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu
5
Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu 2025 Kapanış Programı İstanbul'da Gerçekleştirildi
6
Samsun'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 5 Yaralı
7
Gaziosmanpaşa'ya 500 Milyon Lira Spor Yatırımı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!