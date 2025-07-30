Amasya'da Traktör Devrilmesi: Uzman Çavuş Mücahit Demirci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hava Uzman Çavuş Mücahit Demirci'nin cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Demirci, 28 Temmuz'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde 31 Temmuz’da hayatını kaybetmişti. Cenaze için Çarşı Camisi'nde askeri bir tören düzenlendi.
Cenaze namazı, öğle vakti kılınarak ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Törene, Demirci'nin ailesi, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, askeri yetkililer ve birçok vatandaş katıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hava Uzman Çavuş Mücahit Demirci'nin cenazesi toprağa verildi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hava Uzman Çavuş Mücahit Demirci'nin cenazesi toprağa verildi.