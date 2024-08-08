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Amasya'da Yeni Güreş Eğitim Merkezi Açıldı

Amasya'da 35 milyon liralık güreş eğitim merkezi törenle açıldı, şampiyon sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:25
Amasya'da Yeni Güreş Eğitim Merkezi Açıldı

Amasya'da 35 Milyon Liralık Spor Tesisi Açıldı

Amasya’da, Spor Toto Teşkilatı ve Amasya İl Özel İdaresi arasında yapılan reklam anlaşması kapsamında, 35 milyon lira maliyetle inşa edilen güreş eğitim merkezi törenle açıldı.

Açılış Törenine Katılım Yoğundu

Açılış törenine, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile eski olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve sporcular katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Vali Doruk'un Açıklamaları

Vali Doruk, güreşin Türk kültüründeki önemine değinerek, "Güreş bizim için önemli, bu spor milli bir spor. Bu tür tesislerin açılması, genç sporcularımız için büyük bir fırsat. Tesisin varlığından büyük mutluluk duyuyorum ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Mahmut Demir'den Öneriler

Eski olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir, "Bu tesisin, Hamit Kaplan, Yaşar Doğu gibi yeni şampiyonlar yetiştireceğine inanıyorum. Sporcularımıza, Türk kimliğiyle öncelikle kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum," şeklinde konuştu.

Genç Sporcuların Yorumları

13 yaşındaki sporcu Emir Hamza Bolat, "Salonumuz çok iyi, tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Devletimize teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.

Tesisin Özellikleri

Açılışın ardından protokol üyeleri, 38 sporcunun eğitim gördüğü tesisi gezerek antrenmanları izledi. Üç katlı yapıda, 50 yatak kapasiteli konaklama alanları ve antrenman sahaları da bulunuyor. Ayrıca, soyunma odaları, duşlar, sauna, derslik, doktor odası, fitness salonu, oyun ve dinlenme alanları, yemekhane ve çamaşırhane gibi olanaklar mevcut.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan...

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan protokol kapsamında 35 milyon lira maliyetle yapılan güreş eğitim merkezinin açılışı yapıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan...

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan protokol kapsamında 35 milyon lira maliyetle yapılan güreş eğitim merkezinin açılışı yapıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan...

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan protokol kapsamında 35 milyon lira maliyetle yapılan güreş eğitim merkezinin açılışı yapıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan...

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan protokol kapsamında 35 milyon lira maliyetle yapılan güreş eğitim merkezinin açılışı yapıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan...

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan protokol kapsamında 35 milyon lira maliyetle yapılan güreş eğitim merkezinin açılışı yapıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan...

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında reklam karşılığı yapılan protokol kapsamında 35 milyon lira maliyetle yapılan güreş eğitim merkezinin açılışı yapıldı.

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