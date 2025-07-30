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Amasya'da Yerli Dondurarak Kurutma Makinesi Üretim Tesisi Açıldı

Amasya Üniversitesi'nde açılan tesisle yerli 'freeze dryer' makineleri üretilecek, üniversite-sanayi iş birliği güçlenecek.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 19:24
Amasya'da Yerli Dondurarak Kurutma Makinesi Üretim Tesisi Açıldı

Amasya'da Yerli Dondurarak Kurutma Makinesi Üretim Tesisi Açılışı

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulunda, üniversite sanayi iş birliği kapsamında hayata geçirilen yerli freeze dryer (dondurarak kurutma) makinesinin üretileceği tesis, büyük bir törenle açıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü'nden Açıklamalar

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, açılışta yaptığı konuşmada, bu önemli projenin üniversite sanayi iş birliği ve yerli teknoloji üretimi açısından örnek teşkil ettiğini belirtti. Turabi, “Üniversitemiz ile ARS Biyoteknoloji firması arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Türkiye'nin ilk yerli dondurarak kurutma makinesi üretimi Merzifon Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde gerçekleştirilecek. Ülkemizde freeze dryer makineleri birkaç özel sektör tarafından yapılmakta. Bugüne kadar yapılan üretimlerin parçaları yurt dışından getirilerek monte edilirken, burada yüzde 100 yerli olarak tüm parçalarıyla imal edilecek,” şeklinde değerlendirdi.

Projenin Önemi

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de projeyi destekleyerek hayırlı olmasını temenni etti. Açılışın ardından dua edilerek kurdele kesildi ve davetliler tesisi gezdi.

Tesiste, gıda, ilaç, biyoteknoloji ve savunma sanayi gibi sektörlerde kullanılan freeze dryer makinelerinin yerli ve milli imkanlarla üretimi hedefleniyor.

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulunda, üniversite sanayi iş birliği kapsamında hayata...

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulunda, üniversite sanayi iş birliği kapsamında hayata geçirilen yerli "freeze dryer" (dondurarak kurutma) makinesinin üretileceği tesisin açılışı gerçekleştirildi. Merzifon Meslek Yüksekokulunda düzenlenen açılış törenine, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de katıldı.

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulunda, üniversite sanayi iş birliği kapsamında hayata...

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulunda, üniversite sanayi iş birliği kapsamında hayata geçirilen yerli "freeze dryer" (dondurarak kurutma) makinesinin üretileceği tesisin açılışı gerçekleştirildi. Merzifon Meslek Yüksekokulunda düzenlenen açılış törenine, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de katıldı.

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