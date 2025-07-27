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Amasya'daki Kereste Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 15:28
Amasya'daki Kereste Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Amasya'da Kereste Deposunda Yangın Söndürüldü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Akif Gülle Bulvarı üzerinde bulunan bir kereste deposunda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Depodan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti. İhbar üzerine, olay yerine Merzifon ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, deneyimli itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak, yangın nedeniyle kereste deposu ve komşu konumdaki bağ evinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda çıkan yangın söndürüldü.

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