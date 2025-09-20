Amasya Merzifon'da 21 Yıl Hapis Cezalı Cezaevi Firarisi Yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarî F.Ö, teknik ve fiziki takip sonucu yakalanıp yeniden cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:52
Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Eylül'de Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü F.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, hakkında Kasten öldürme ve cinsel istismar suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö, Merzifon ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine konuldu.

