DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.684,43 -0,2%
BITCOIN
4.596.160,98 -0,24%

Amasya Merzifon'da Su Borusuna Sıkışan 2 Yavru Köpek İtfaiye ile Kurtarıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesi Kara Mustafa Paşa köyünde su borusuna sıkışan 2 köpek yavrusu, Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:30
Amasya Merzifon'da Su Borusuna Sıkışan 2 Yavru Köpek İtfaiye ile Kurtarıldı

Amasya Merzifon'da Su Borusuna Sıkışan Yavru Köpekler Kurtarıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, atık su borusuna sıkışan iki köpek yavrusu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.

İhbar ve müdahale süreci

Olay, ilçeye bağlı Kara Mustafa Paşa köyündeki atık su hattından gelen köpek seslerini duyan çocukların aileleri aracılığıyla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışması ve görüntüler

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren titiz çalışması sonucu, 2 köpek yavrusu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde itfaiye ekiplerinin atık su hattında çalışma yapması, yavruların boru içerisinden çıkarılması ve anneleri "Zeytin" ile buluşmaları yer aldı.

Olay yerindeki hızlı ihbar ve profesyonel müdahale, yavru köpeklerin güvenli şekilde kurtarılmasını sağladı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde su borusuna sıkışan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince...

Amasya’nın Merzifon ilçesinde su borusuna sıkışan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde su borusuna sıkışan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince...

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
3
MEB, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinliklerini Başlatıyor
4
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
5
Beykoz Belediyesi'nde Fazla Çalışan İddiası: Fidan Gül'ün İfadeleri
6
İnan: Van'dan Yükselen Ses 'Terörsüz Türkiye' Umudu
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor