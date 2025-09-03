Amasya Merzifon'da Su Borusuna Sıkışan 2 Yavru Köpek İtfaiye ile Kurtarıldı

Amasya Merzifon'da Su Borusuna Sıkışan Yavru Köpekler Kurtarıldı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, atık su borusuna sıkışan iki köpek yavrusu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.
İhbar ve müdahale süreci
Olay, ilçeye bağlı Kara Mustafa Paşa köyündeki atık su hattından gelen köpek seslerini duyan çocukların aileleri aracılığıyla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kurtarma çalışması ve görüntüler
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren titiz çalışması sonucu, 2 köpek yavrusu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde itfaiye ekiplerinin atık su hattında çalışma yapması, yavruların boru içerisinden çıkarılması ve anneleri "Zeytin" ile buluşmaları yer aldı.
Olay yerindeki hızlı ihbar ve profesyonel müdahale, yavru köpeklerin güvenli şekilde kurtarılmasını sağladı.
