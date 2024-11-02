Amasya'nın Kriket Yıldızları Milli Takım Aday Kadrosuna Davet Edildi

Amasya'dan Milli Takım Adaylığı

Amasya iline bağlı Suluova'daki Öncü Spor Kulübü Kadın Kriket Takımı, 3 sporcusunu milli takım aday kadrosuna gönderdi. Bu sporcular, ülke çapında düzenlenen turnuvada kazandıkları başarıların ardından ulusal takıma seçilme şansını elde ettiler.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Bolu'da 4-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuvada Suluova Öncü Spor Kulübü, Türkiye ikinciliğini kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bu turnuvanın akabinde, kulübün başarılı sporcuları Saliha Özkunduz (16), Serra Saraç (16) ve Rüveyda Nur Cenik (15), Kriket Kadınlar A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Kamp Hazırlıkları Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da 4-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampta, genç sporcular milli takıma seçilme hayallerini gerçekleştirmek için antrenmanlarını sürdürmekte. Antrenörler Tuğçe Sahra Ünlü ve Bahtiyar Eser eşliğinde, okulun spor salonunda yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar.

Eğitim ve Spor İlişkisi

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, öğrencilerin sadece akademik alanda değil, sosyal ve sportif alanlarda da gelişmelerine yönelik teşvik edici çalışmalar yaptıklarını belirtti. Davu, "Bunun meyvelerini de şükürler olsun aldık. Milli takım aday kadrosuna 3 öğrencimizin çağrılması bizi mutlu etti. İnşallah bu sayı artarak devam edecek," şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, öğrencilerin kültürel gelişimi için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Genç Sporcuların Hedefleri

Serra Saraç, 4 yıl önce beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerinin desteğiyle krikete başladığını belirterek, "Kulüp olarak elde ettiğimiz Türkiye ikinciliğinden dolayı çok mutluyuz. Ayrıca arkadaşlarımla milli takım aday kadrosuna çağrıldık. Hedefimiz burada kalıcı olmak," dedi.

Saliha Özkunduz, milli takımda yer alma heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Antrenörlerimizin eşliğinde bunun ilk adımını gerçekleştirdik. Hedefim, milli takım kadrosunda uzun yıllar kalıp Türkiye'ye hizmet etmek. Devamında da akademik olarak ilerlemek istiyorum," şeklinde konuştu.

Rüveyda Nur Cenik ise, aday kadroya seçilmenin mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Milli takıma seçildiğimi duyduğumda çok mutlu oldum. Ailem de çok mutluydu, hocalarım beni tebrik etti. Bunun için çok uğraşmıştık. Kamp sürecinde başarılı olabilmek için yoğun şekilde antrenman yapıyoruz," dedi.

Amasya'da Suluova Öncü Spor Kulübü Kadın Kriket Takımı'nın sporcuları ve Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 16 yaşındaki Saliha Özkunduz (sağ 2) ve Serra Saraç (solda) ile 15 yaşındaki Rüveyda Nur Cenik (sol 2), milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Amasya'da Suluova Öncü Spor Kulübü Kadın Kriket Takımı'nın sporcuları ve Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 16 yaşındaki Saliha Özkunduz (sağ 2) ve Serra Saraç (solda) ile 15 yaşındaki Rüveyda Nur Cenik (sol 2), milli takım aday kadrosuna davet edildi.