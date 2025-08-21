Amasya Suluova'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden M.A yönetimindeki 06 ESA 794 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 05 DK 431 plakalı otomobil, Amasya-Samsun kara yolu Harmanağılı köyü mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan S.A, H.K ve G.K, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.