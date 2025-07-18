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Amasya Turizmi Değerlendirildi: Vali Önder Bakan'dan Açıklamalar

Amasya Valisi Önder Bakan, 2023 turizm rakamlarını değerlendirerek hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 14:24
Amasya Turizmi Değerlendirildi: Vali Önder Bakan'dan Açıklamalar

Amasya Turizminde Heyecan Verici Rakamlar

Amasya Valisi Önder Bakan, yılın ilk altı ayına dair önemli turizm verilerini paylaştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bakan, Amasya'da bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 120 bin konaklama ve 233 bin müze ziyareti yapıldığını belirtti.

Müze Ziyaretlerinde Yüzde 11 Artış

Vali Bakan, müzelerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 daha fazla ziyaretçi kabul ettiğini ifade etti. Bu artış, Amasya turizminin yılın ikinci yarısında daha da canlanacağına işaret ediyor.

Yıllık Hedef 1 Milyon Ziyaretçi

Amasya’da geçen yıl toplam 320 bin konaklama gerçekleştiğini vurgulayan Bakan, "Bu yıl da aynı rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Ancak, günübirlik turizmde 1 milyonun altında değiliz, bu sayı her gün artıyor. Hedefimiz 1 milyon ve üzeri" dedi.

Amasya'nın Tarihi Güzellikleri

Osmanlı döneminde pek çok şehzadenin yetiştiği Amasya, tarihi Amasya Kalesi, Kral Kaya Mezarları, Kızlar Sarayı ve Yalı Boyu Evleri gibi pek çok görülmesi gereken yerle ziyaretçilerini bekliyor.

Amasya Valisi Önder Bakan, yılın ilk 6 ayındaki turizm rakamları ve hedefleri konusunda bilgi...

Amasya Valisi Önder Bakan, yılın ilk 6 ayındaki turizm rakamları ve hedefleri konusunda bilgi verdi.

Amasya Valisi Önder Bakan, yılın ilk 6 ayındaki turizm rakamları ve hedefleri konusunda bilgi...

Amasya Valisi Önder Bakan, yılın ilk 6 ayındaki turizm rakamları ve hedefleri konusunda bilgi verdi.

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