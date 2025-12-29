DOLAR
Amasya Valiliği'nden sahte 'kar tatili' paylaşımı uyarısı

Amasya Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü adına yapılan sahte 'kar tatili' paylaşımlarının asılsız olduğunu açıkladı; sadece resmi kanallar dikkate alınsın.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:08
Valilikten resmi açıklama

Amasya Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmış gibi gösterilen 'kar tatili' paylaşımlarının asılsız olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında sahte görsel paylaşılarak yarın ilimiz genelinde eğitim öğretime kar yağışı sebebiyle ara verileceği iddia edilmektedir. Söz konusu paylaşım gerçeği yansıtmamakta olup valiliğimizin basın açıklaması formatı üzerinde oynanarak oluşturulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Valilik, 30 Aralık Salı günü eğitime ara verileceğini bildiren sahte görsele itibar edilmemesini ve yalnızca valiliğin resmi sosyal medya hesapları ile whatsap kanalı üzerinden yapılan paylaşımların dikkate alınmasını istedi.

