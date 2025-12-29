DOLAR
Suriye'de Yeni Banknotlar Tanıtıldı: İki Sıfır ve Yeni Tasarım

Suriye'de iki sıfır atılan yeni banknotlar tanıtıldı; tasarımlardan Esad portreleri kaldırıldı, yerli bitkiler öne çıkarıldı. Eş-Şara ekonomik reform vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:42
Suriye'de Yeni Banknotlar Tanıtıldı: İki Sıfır ve Yeni Tasarım

Suriye'de yeni banknotlar tanıtıldı

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de iki sıfır atılan yeni banknotlar ve para sistemi kamuoyuna tanıtıldı.

Tanıtım töreni ve gösterim

Tanıtım töreni başkent Şam'daki Merkez Bankası binasında gerçekleştirildi. Yeni banknot tasarımları binaya yansıtılarak halka sunuldu ve Ahmed eş-Şara'nın törendeki konuşması da binaya yansıtılarak izlenmesi sağlandı. Tören yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı ve halk büyük ilgi gösterdi.

Merkez Bankası'ndan açıklama

Abdulkadir Hasriye, Suriye Merkez Bankası Başkanı, para biriminden iki sıfır atıldığını ancak bunun fiili değerde değişim oluşturmadığını belirterek temel amacın ticari işlemleri kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Hasriye, liranın yüzde 30 değer kazandığını ve eski rejimin ekonomik mirasının temizlendiğini vurguladı.

Yeni tasarım: portrelerden bitkilere

Yeni banknotlarda eski rejim liderleri Hafız Esad ile devrik lider Beşar Esad'ın portreleri kaldırıldı. Yerine Suriye topraklarında yetiştirilen ve ekonomik/kültürel önemi olan bitkiler öne çıkarıldı: Şam gülü, karadut, turunçgil, pamuk, zeytin ve diğer pamuk türleri.

Eş-Şara'nın mesajı

Ahmed eş-Şara, değişimi eski dönemin kapandığının en net göstergesi olarak nitelendirdi ve "Gerçek kalkınma sadece sıfır atmakla değil, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün" ifadelerini kullandı. Eş-Şara, vatandaşlara itidal çağrısında bulunarak para değişiminin belirli bir takvimle gerçekleştirileceğini, panik havasının döviz kurlarını olumsuz etkilememesi gerektiğini hatırlattı. Ayrıca bu hamlenin dolar bağımlılığını azaltacağını ve sürecin uzman şirketlerle titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Eş-Şara, Suriye'nin istikrarlı bir ekonomiyle geleceğe ilerlediğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

