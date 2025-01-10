Amasya Valisi Önder Bakan, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Amasya Valisi Önder Bakan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, gerek yerel gerekse ulusal düzeyde önemli haberleri ve anları öne çıkarmayı amaçlıyor.

Vali Bakan, katılımıyla bu özel etkinliğin önemini vurgulayarak, fotoğrafçılığın ve gazeteciliğin, tarihimizin belleklerine katkı sağladığını belirtti. Kullanıcıların oylama süreçlerine aktif katılım göstermesinin, toplumsal hafızanın güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Oylama süreciyle ilgili olarak birçok fotoğrafın seçilmesi için ilk defa yapılan oylamada, halkın beğenisine sunulan karelerin, bu yıl içerisinde yaşanan hemen hemen her bir olayı özetlediği düşünülüyor.

Vali Önder Bakan'ın bu katılımı, Amasya'nın zengin kültürel ve sosyal yapısının da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Etkinlik sonucunda seçilen fotoğrafların, herkesin hafızasında yer edinecek tarihi anlar olarak kalması bekleniyor.

Amasya Valisi Önder Bakan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.