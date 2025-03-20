Amasya Valisi Önder Bakan'dan Asayiş Açıklamaları

Amasya Valisi Önder Bakan, Şubat Ayı Asayiş Verilerini Açıkladı

Amasya Valisi Önder Bakan, bu yılın şubat ayındaki asayiş verilerini düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Valilikte gerçekleşen toplantıda, terör ve suç örgütleriyle mücadele konusundaki önceliklerin altını çizen Bakan, milli birlik ve beraberliğe zarar vermeyi amaçlayan yapıların engellenmesinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Gerçekleştirilen Operasyonlar

Vali Bakan, bu kapsamda terör örgütlerine 20 ve organize suç örgütlerine 4 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Amasya'daki asayiş olaylarını önlemek için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Bakan, yapılan çalışmalar sonucunda suistimallerin ciddi oranda azaldığını şöyle açıkladı:

“2024 yılı şubat ayı ile kıyaslandığında iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçu yüzde 79, evden hırsızlık suçu yüzde 47, kasten yaralama suçu yüzde 32, dolandırıcılık suçu yüzde 31 ve tehdit suçu yüzde 19 oranında azaltılmıştır.” Ayrıca ruhsatsız silahlarla işlenen suçların önlenmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 34 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesi üzerine de durduran Bakan, bu konudaki çalışmalarıyla ilgili “şubat ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 89 şahıs gözaltına alınmıştır” dedi. Siber suçlarla mücadelede ise içeriklerinde suç unsuru tespit edilen 30 şahıs ve hesap hakkında inceleme yapılarak adli işlem başlatıldığı bilgisi verildi.

Bakan, geçmişte işledikleri suçlardan dolayı hapishane cezası alan 93 kişinin şubat ayında yakalandığını da belirtti. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini ve şehirler arası ulaşım ağlarındaki denetimlerin yoğunlaştırıldığını vurguladı.

Trafik Denetimleri ve Cezalar

Şubat ayı boyunca 89 bin 551 aracın denetlendiğini ve 11 bin 690 araca ceza uygulandığını belirten Vali Bakan, trafik kurallarına uyulmasının önemine de dikkat çekti.

Vali Önder Bakan'a toplantıda İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit de eşlik etti.

Amasya Valisi Önder Bakan, kentte bu yılın şubat ayındaki asayiş verilerini açıkladı. Vali Önder Bakan, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, kentte bu yılın şubat ayındaki asayiş verilerini açıkladı. Vali Önder Bakan, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu vurguladı.