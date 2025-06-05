Ambulans Helikopter, Çorum'da Yaralanan 2 Aylık Bebek İçin Hava Sevkine Başladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 aylık U.K.L. adlı bebek, ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada, bebek yaralanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesine alındı.

Dün öğle saatlerinde Ö.F.L. yönetimindeki 34 DPB 673 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Bükköy mevkisinde sulama kanalına devrildi. Bu kaza sonucunda ağır yaralanan 2 aylık bebek, zaman kaybetmeden ambulans helikopter ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan annenin durumu ise ciddiyetini koruyor; Elif B.L. (35) hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmekte, babanın sağlık durumunun ise iyi olduğu bildiriliyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada yaralanan 2 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada yaralanan 2 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.