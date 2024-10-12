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Ambulansa Yol Vermeyenlere Sert Tepki: İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıklama Yaptı

Bursa'da ambulansın önünü kesenler hakkında İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 08:25
Ambulansa Yol Vermeyenlere Sert Tepki: İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıklama Yaptı

Bursa'da Ambulans Olayı ve Tepkiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da hasta taşıyan bir ambulansın önünün kesilmesiyle ilgili sert bir açıklama yaptı. Bu olayın ardından "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek gibi davranışlar kabul edilemez. Hastalarımızın hayatı her şeyden önemlidir," dedi.

Olayın Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaşanan olaya ait görüntüleri de paylaşarak, ambulansın önünü kesen şüpheli M.Y.'nin tutuklandığını, diğer şüpheli S.Y. için ise adli kontrol kararı alındığını belirtti. Yerlikaya, "Ambulansa engel olmak zorbalıktır. Gereken her türlü hukuki önlem alınacaktır," ifadesini kullandı.

Sağlık Hizmetleri ve Güvenlik

Bu tür olayların sağlık hizmetlerini aksatabileceği uyarısında bulunan Bakan Yerlikaya, "Ambulansların normal görevlerini yapabilmeleri için herkeste duyarlılık bekliyoruz," vurgusunda bulundu. Sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliğinin her şeyden önde geldiğini belirtti.

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