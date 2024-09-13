Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı İzmir'de Trafik Kazasında Yaralandı

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı’nın Kaza Geçirmesi

Trendyol 1. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün başkanı Aziz Elaldı, İzmir’de yaşanan talihsiz bir trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Detayları

Elaldı, 35 AZL 091 plakalı aracıyla Bayraklı Tünelleri çıkışında, aynı yönde giden bir otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Elaldı, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne intikal ettirildi.

Kulüp Açıklama Yaptı

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sosyal medya platformları üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Elaldı'nın İzmir’de aracıyla seyir halindeyken kazaya uğradığı, hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca, Başkan Elaldı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak vücudunda bazı kırıkların tespit edildiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi. Kulüp, başkanına geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.