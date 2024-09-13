Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı İzmir'de Trafik Kazasında Yaralandı

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı, tedavisi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 19:53
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı İzmir'de Trafik Kazasında Yaralandı

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı’nın Kaza Geçirmesi

Trendyol 1. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün başkanı Aziz Elaldı, İzmir’de yaşanan talihsiz bir trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Detayları

Elaldı, 35 AZL 091 plakalı aracıyla Bayraklı Tünelleri çıkışında, aynı yönde giden bir otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Elaldı, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne intikal ettirildi.

Kulüp Açıklama Yaptı

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sosyal medya platformları üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Elaldı'nın İzmir’de aracıyla seyir halindeyken kazaya uğradığı, hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca, Başkan Elaldı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak vücudunda bazı kırıkların tespit edildiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi. Kulüp, başkanına geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Barosu Narin Güran Soruşturmasında Müşteki Oldu
2
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'ın Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı Ziyaret Etti
3
Amasya'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
4
Ayşenur Ezgi Eygi’nin Cenazesi Aydın'a Getirildi
5
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
6
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor