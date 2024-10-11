DOLAR
34,29 -0,37%
EURO
37,51 0,01%
ALTIN
2.908,13 -0,74%
BITCOIN
2.097.902,11 -2,44%

Amerikalı Rapçi Sean Combs'un Cinsel Saldırı Davası Mayıs 2025'te Başlayacak

Sean Combs, cinsel saldırı ve diğer suçlamalarla yargılanacak. Duruşma tarihi 5 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:50
Amerikalı Rapçi Sean Combs'un Cinsel Saldırı Davası Mayıs 2025'te Başlayacak

Sean Combs Hakkında Cinsel Saldırı Davası Açıldı

Amerikalı rap sanatçısı ve yapımcı Sean Combs, bilinen sahne adıyla Diddy, cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya. Davanın 5 Mayıs 2025’te başlayacağı belirtildi.

Dava Tarihi Belirlendi

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Yargıç Arun Subramanian, yapılan ön duruşmada Diddy’nin davasının gelecek yıl mayıs ayında görüleceğine karar verdi.

Diddy'nin Suçlamaları

Diddy, New York’ta hakim karşısına çıktığında, seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma ve diğer birçok suçla yargılanacağını ifade etti. Mahkemeye annesi ve çocuklarıyla gelen Diddy, avukatı aracılığıyla duruşmanın tarihi için 5 Mayıs 2025 tarihini talep etti.

Kirli Geçmiş ve İddianame

Sean Combs, 16 Eylül 2023 tarihinde gözaltına alındıktan sonra 14 sayfalık iddianame kamuoyuyla paylaşıldı. İddianamede, Combs'un evlerinde düzenlediği ve "Freak Offs" adı verilen partilerde katılımcıları cinsel ilişkiye zorladığı iddia ediliyor. Ayrıca, mağdurlara ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığı da belirtiliyor.

Tehdit ve Rüşvet Suçlamaları

Combs'un, tanıklara sessiz kalmaları yönünde rüşvet teklif ettiği ve uyuşturucu maddelerin evinde ele geçirildiği savunuluyor. Ünlü rapçi, Manhattan’daki federal mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Suçlu bulunması durumunda Combs'un en az 15 yıl, en fazla ise ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'den UNIFIL'e Destek Çağrısı
2
Son 13 Yılın En Parlak Kuyruklu Yıldızı: Tsuchinshan-ATLAS
3
Karadeniz'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem: Bartın Valiliği'nden Açıklama
4
BM: 4.4 Milyon Devletsiz Birey Tespit Edildi
5
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'yi Ziyaret Edecek
6
Baltık Denizi'nde Yangın Çıkan Petrol Tankerinde Acil Kurtarma Operasyonu
7
Modi: Çatışmaların Çözümünde Diyalog ve Diplomasi Önemli

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek