Amerikalı Rapçi Sean Combs'un Cinsel Saldırı Davası Mayıs 2025'te Başlayacak

Sean Combs Hakkında Cinsel Saldırı Davası Açıldı

Amerikalı rap sanatçısı ve yapımcı Sean Combs, bilinen sahne adıyla Diddy, cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya. Davanın 5 Mayıs 2025’te başlayacağı belirtildi.

Dava Tarihi Belirlendi

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Yargıç Arun Subramanian, yapılan ön duruşmada Diddy’nin davasının gelecek yıl mayıs ayında görüleceğine karar verdi.

Diddy'nin Suçlamaları

Diddy, New York’ta hakim karşısına çıktığında, seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma ve diğer birçok suçla yargılanacağını ifade etti. Mahkemeye annesi ve çocuklarıyla gelen Diddy, avukatı aracılığıyla duruşmanın tarihi için 5 Mayıs 2025 tarihini talep etti.

Kirli Geçmiş ve İddianame

Sean Combs, 16 Eylül 2023 tarihinde gözaltına alındıktan sonra 14 sayfalık iddianame kamuoyuyla paylaşıldı. İddianamede, Combs'un evlerinde düzenlediği ve "Freak Offs" adı verilen partilerde katılımcıları cinsel ilişkiye zorladığı iddia ediliyor. Ayrıca, mağdurlara ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığı da belirtiliyor.

Tehdit ve Rüşvet Suçlamaları

Combs'un, tanıklara sessiz kalmaları yönünde rüşvet teklif ettiği ve uyuşturucu maddelerin evinde ele geçirildiği savunuluyor. Ünlü rapçi, Manhattan’daki federal mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Suçlu bulunması durumunda Combs'un en az 15 yıl, en fazla ise ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.