DOLAR
34,54 -0,22%
EURO
36,44 -0,29%
ALTIN
2.960,2 -0,87%
BITCOIN
3.366.999,07 -3,44%

Amerikan Yerlilerinin Seçimlere Katılımı Tarihin En Düşük Seviyesinde

Yeni bir araştırmaya göre, Amerikan yerlilerinin federal seçimlere katılım oranı son yıllarda kayıtlardaki en düşük seviyeye geriledi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:32
Amerikan Yerlilerinin Seçimlere Katılımı Tarihin En Düşük Seviyesinde

ABD'de Amerikan Yerlilerinden Düşük Seçim Katılımı

Amerikan yerlilerinin federal seçimlere katılımı, yapılan yeni bir araştırmaya göre son yıllarda kayıtlardaki en düşük seviyeye düştü. Adalet İçin Brennan Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışma, bu durumun arkasındaki zorlukları gözler önüne serdi.

Araştırmanın Detayları

New York'ta bulunan merkez, federal olarak tanınan kabile topraklarının bulunduğu 21 eyaletteki nüfusun %20'sinden fazlasını Amerikan yerlilerinin oluşturduğu seçmen kayıtlarını inceledi. Araştırma, bu bölgelerde seçimlere katılım oranının kaydedilen en düşük seviyede olduğunu ortaya koyuyor.

Son Yıllardaki Düşüş Verileri

2012 ile 2022 yılları arasındaki veriler incelendiğinde, yerlilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde ara seçimlerde %7, başkanlık seçimlerinde ise %15 oranında bir düşüş olduğu tespit edildi.

Engeller ve İhtiyaçlar

Çalışmanın araştırmacılarından Chelsea Jones, birçok Amerikan yerlinin sokak ismi veya ev numarası olmayan adreslerde yaşadığını belirtti. Bu durum, oy pusulalarına posta yoluyla erişimlerini zorlaştırmaktadır. Jones, "Postayla oy kullanmak zorlaşıyor," diye ekledi.

Ayrıca, yeterli oy kullanma merkezlerinin bulunmaması ve bu merkezlere ulaşımın zorluğu Amerikan yerlisi seçmenlerin seçimlere katılma konusunda ciddi engeller oluşturduğunu vurguladı. Jones, bazı eyaletlerdeki kimliklerle oy kullanmalarına izin verilmediğini de sözlerine ekledi.

Veri Eşitsizliği ve Çözüm Önerileri

Jones, oy kullanımı ile ilgili sorunların muazzam veri eşitsizliklerine yol açtığını, özellikle de siyasete dair verilerin yetersiz olduğunu belirtti. Bu durumun kabile topraklarına özgü olduğunu ve ülke genelinde yaygın olmadığını ifade eden Jones, yetkililere bu sorunların çözülmesi için adım atmaları çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK Başkanı Şahin: 'Yapay Zeka Medyanın Ayrılmaz Bir Gerçekliğidir'
2
Bursa'da Kuvvetli Lodos, Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Oldu
3
MSB'den Teğmenlere Disiplin İkazı: 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' İfadesi Yanlış Anlaşılıyor!
4
MSB Basın Toplantısında Terörle Mücadele ve Savunma Güncellemeleri
5
Çin ve Brezilya, İlişkilerini 'Ortak Geleceği Paylaşan Topluluk' Düzeyine Taşıdı
6
Mersin'de Suç Örgütüne Darbe: 8 Tutuklama
7
Miller: Ukrayna'nın 4,65 Milyar Dolarlık Borcunun İptali Kongreye Bağlı

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı