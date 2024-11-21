Amerikan Yerlilerinin Seçimlere Katılımı Tarihin En Düşük Seviyesinde

ABD'de Amerikan Yerlilerinden Düşük Seçim Katılımı

Amerikan yerlilerinin federal seçimlere katılımı, yapılan yeni bir araştırmaya göre son yıllarda kayıtlardaki en düşük seviyeye düştü. Adalet İçin Brennan Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışma, bu durumun arkasındaki zorlukları gözler önüne serdi.

Araştırmanın Detayları

New York'ta bulunan merkez, federal olarak tanınan kabile topraklarının bulunduğu 21 eyaletteki nüfusun %20'sinden fazlasını Amerikan yerlilerinin oluşturduğu seçmen kayıtlarını inceledi. Araştırma, bu bölgelerde seçimlere katılım oranının kaydedilen en düşük seviyede olduğunu ortaya koyuyor.

Son Yıllardaki Düşüş Verileri

2012 ile 2022 yılları arasındaki veriler incelendiğinde, yerlilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde ara seçimlerde %7, başkanlık seçimlerinde ise %15 oranında bir düşüş olduğu tespit edildi.

Engeller ve İhtiyaçlar

Çalışmanın araştırmacılarından Chelsea Jones, birçok Amerikan yerlinin sokak ismi veya ev numarası olmayan adreslerde yaşadığını belirtti. Bu durum, oy pusulalarına posta yoluyla erişimlerini zorlaştırmaktadır. Jones, "Postayla oy kullanmak zorlaşıyor," diye ekledi.

Ayrıca, yeterli oy kullanma merkezlerinin bulunmaması ve bu merkezlere ulaşımın zorluğu Amerikan yerlisi seçmenlerin seçimlere katılma konusunda ciddi engeller oluşturduğunu vurguladı. Jones, bazı eyaletlerdeki kimliklerle oy kullanmalarına izin verilmediğini de sözlerine ekledi.

Veri Eşitsizliği ve Çözüm Önerileri

Jones, oy kullanımı ile ilgili sorunların muazzam veri eşitsizliklerine yol açtığını, özellikle de siyasete dair verilerin yetersiz olduğunu belirtti. Bu durumun kabile topraklarına özgü olduğunu ve ülke genelinde yaygın olmadığını ifade eden Jones, yetkililere bu sorunların çözülmesi için adım atmaları çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.