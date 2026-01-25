Amfizemde Cerrahi Olmayan Çözümler: Coil ve Valv

Amfizemde cerrahi olmadan nefes rahatlığı: coil ve valv uygulamaları

Akciğerlerdeki hava keseciklerinin geri dönüşü olmayan hasarıyla kendini gösteren amfizem, şiddetli nefes darlığı ve düşen yaşam kalitesiyle hastaları etkiliyor. Son yıllarda cerrahi gerektirmeyen bronkoskopik volüm düşürücü yöntemler, özellikle cerrahiye uygun olmayan veya yüksek riskli amfizem hastaları için yeni bir umut oluşturuyor. Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Nuran Katgı, coil ve valv tedavilerinin bu alandaki rolünü vurguluyor.

Modern bronkoskopik yaklaşımlar

Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nuran Katgı, geleneksel cerrahiye alternatif olarak uygulanan yöntemlerin hedefinin akciğerin daha verimli çalışmasını sağlamak olduğunu belirtiyor. Katgı’nın değerlendirmesine göre:

"Son yıllarda, amfizem tedavisinde cerrahi dışı, daha hedefe yönelik yöntemler ön plana çıkmaktadır. Özellikle cerrahiye uygun olmayan ya da cerrahiden kaçınan hastalar için geliştirilen bronkoskopik volüm düşürücü yöntemler, güncel tedavi seçenekleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Coil (spiral) tedavisi ve endobronşiyal valv uygulamaları, kesi gerektirmeden bronkoskopi yoluyla uygulanan cerrahisiz yaklaşımlar olarak dikkat çekmektedir. Bu işlemler, hasarlı akciğer alanlarının solunum üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı ve daha sağlıklı bölgelerin daha etkin çalışmasını hedeflemektedir" diye konuştu.

Hangi hastalar için uygun?

Bronkoskopik volüm düşürücü işlemler, özellikle ileri evre amfizem tanısı konmuş, optimal ilaç tedavisi ve solunum rehabilitasyonuna rağmen nefes darlığı süren hastalarda gündeme geliyor. Doç. Dr. Katgı, hasta seçiminin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullanıyor:

"Bunun yanı sıra açık cerrahi açısından yüksek risk taşıyan, ileri yaşta olan veya ek hastalıkları nedeniyle cerrahiye uygun bulunmayan hastalar için önemli bir tedavi alternatifi oluşturmaktadır. Ayrıca akciğer nakli için sıra bekleyen hastaya vakit kazandırmak için de iyi bir yöntemdir. Hasta seçimi, multidisipliner bir değerlendirme süreci sonunda, bireysel klinik özellikler dikkate alınarak yapılmaktadır" dedi.

İşleyiş ve klinik faydalar

Doç. Dr. Katgı, bronkoskopik yöntemlerin hedefinin hava tuzaklanmasını azaltmak olduğunu belirtiyor. Hastaya sağlayabileceği kazanımlar şu şekilde özetlenebilir:

"Bronkoskopik volüm düşürücü yöntemler, amfizemin temel patofizyolojik sorunlarından biri olan hava tuzaklanmasını azaltmayı hedefler. Aşırı şişmiş ve solunuma katkısı azalmış, bununla birlikte sağlıklı akciğer dokusunun da genişlemesini engelleyen akciğer bölgelerinin etkisinin azaltılmasıyla, diyafram ve solunum kaslarının daha verimli çalışması sağlanır. Bu durum klinik olarak hastalara nefes darlığında azalma, efor kapasitesinde artış ve günlük aktivitelerde daha rahat hareket edebilme şeklinde yansır. Bronkoskopik yöntemler, açık cerrahiye kıyasla daha düşük komplikasyon riski, daha kısa hastanede yatış süresi ve daha hızlı iyileşme süreci sunmaktadır. Özellikle cerrahi sonrası risklerin yüksek olduğu hasta gruplarında, daha güvenli ve daha konforlu bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca kesi gerektirmemesi, hastaların günlük yaşama daha kısa sürede dönebilmesine imkan tanır" ifadelerine yer verdi.

Coil tedavisi: kimler için uygun?

Katgı, her amfizem hastasının coil tedavisine uygun olmadığını vurguluyor ve hasta seçiminin başarının anahtarı olduğunu belirtiyor:

"Uygun hasta seçimi ve işlemin deneyimli ellerde gerçekleştirilmesi, tedavinin başarısını belirleyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır" dedi.

Coil uygulamasının özellikleri ve tercih edildiği durumlar hakkında Katgı şunları aktardı:

"Coil tedavisi, akciğer hasarının daha yaygın ve homojen dağılım gösterdiği amfizem tiplerinde tercih edildiği gibi en iyi etkisi bölgesel hasarlı, heterojen amfizem tipinde görülür. Akciğerin yalnızca tek bir bölgesinin değil, geniş alanlarının etkilendiği hastalarda coil tedavisi, solunum mekaniklerini genel olarak iyileştirmeyi amaçlayan etkili bir seçenek sunmaktadır" diye konuştu.

Coil (spiral) cihazların mekanizması hakkında Katgı şu bilgiyi verdi:

"Akıllı tel olarak da adlandırılan spiraller, bronkoskopi sırasında akciğer dokusu içine yerleştirildikten sonra kendi doğal şeklini alarak kendi ekseni etrafında kıvrılır. Bu kıvrılma etkisi, hasarlı ve aşırı şişmiş akciğer alanlarının hacmini azaltır. Böylece akciğer dokusu daha kompakt hale gelir, hava hapsi azalır ve solunum mekanikleri daha dengeli çalışmaya başlar" dedi.

Valv mi, coil mi?

Hangi yöntemin tercih edileceği; amfizemin akciğer içindeki dağılımı, kollateral ventilasyon durumu ve hastanın genel klinik özelliklerine bağlı. Doç. Dr. Katgı konuyu şöyle özetliyor:

"Endobronşiyal valv tedavisi, akciğer hasarının belirli bir bölgede yoğunlaştığı amfizem hastalarında daha uygun bir seçenektir. Hedeflenen akciğer bölgesinin anatomik özellikleri ve solunum üzerindeki etkisi, hasta seçiminde temel kriterler arasında yer alır. Valv tedavisinin başarılı olabilmesi için hedeflenen akciğer bölgesine yan yollardan hava girişi olmaması gerekir. Çünkü tedavideki asıl amaç hasarlı bölgeyi mekanik olarak tıkama yoluyla hava girişinin engellenmesi, sekresyon çıkışına izin verilmesidir. Kollateral ventilasyonun varlığı, valv uygulamasının etkisini azaltan en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle işlem öncesi yapılan detaylı değerlendirmeler, tedavi başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Valv mi yoksa coil mi uygulanacağına; amfizemin akciğer içindeki dağılımı, kollateral ventilasyon durumu ve hastanın genel klinik özellikleri değerlendirilerek karar verilir. Bazı hastalarda valv tedavisi daha uygunken, bazı hastalarda coil uygulaması daha iyi sonuçlar sağlayabilir. Valv uygulaması sonrasında hedeflenen akciğer bölgesinde hacim küçülmesi sağlanır. Bu durum, daha sağlıklı akciğer alanlarının solunuma daha etkin katılmasına imkan tanır. Sonuç olarak nefes darlığında azalma, efor kapasitesinde artış ve yaşam kalitesinde iyileşme gözlenir."

Sonuç olarak

Coil ve endobronşiyal valv uygulamaları, cerrahi riski yüksek veya cerrahi istemeyen amfizem hastaları için etkili alternatifler sunuyor. Uygun hasta seçimi, multidisipliner değerlendirme ve deneyimli merkezler, bu tedavilerin başarısında belirleyici. Doç. Dr. Nuran Katgı’nın ifadeleri, bu yaklaşımların nefes darlığında azalma, efor kapasitesinde artış ve gündelik yaşam kalitesinde iyileşme sağlayabileceğini gösteriyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN DOÇ. DR. NURAN KATGI